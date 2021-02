A cura della Redazione

Esonerato l'allenatore della Turris Francesco Fabiano.

In un comunicato stampa "la S.S. Turris Calcio, dopo attenta riflessione e nell’intento di provare a dare un’immediata svolta positiva alla stagione sportiva in corso, comunica di aver sollevato il tecnico Francesco Fabiano dall’incarico di allenatore della prima squadra. Il presidente Colantonio e l'intera dirigenza ringraziano mister Fabiano per il lavoro svolto e per aver condiviso con l'attuale proprietà, attraverso la conduzione tecnica della Turris, il percorso di crescita del club e di risalita nel calcio professionistico, augurandogli le migliori fortune umane e professionali".

La società comunicherà, nella giornata di domani, il nome della nuova guida tecnica della prima squadra.