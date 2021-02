A cura della Redazione

Al termine della gara di oggi tra Nocerina e Savoia terminata con il risultato di 0-0, il mister Mauro Chianese ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Oggi abbiamo disputato una grande gara, onorando la maglia fino alla fine. Siamo venuti qui a dettare le regole de gioco contro una squadra forte e di spessore, peccato perché volevamo i tre punti e credo che li avremmo meritati. Giochiamo con intensità, quindi portiamo a casa la prestazione. Sarebbe stato bello regalare una gioia alla nostra proprietà e ai nostri splendidi tifosi. La squadra gioca e crea occasioni, adesso purtroppo gira in questo modo e dispiace. De Rosa ha fatto una grandissima gara è un calciatore molto importante sia come centrocampista che da difensore centrale sta dimostrando il suo valore. Dobbiamo continuare a lavorare con abnegazione, impegno e credere in ciò che facciamo”.

Poi ha parlato in conferenza stampa il capitano Ciro Poziello: “Il rammarico riguarda i risultati, perché per la mole di gioco che produciamo paghiamo la mancanza di gol. Arriviamo facilmente negli ultimi metri, ma dobbiamo essere obbligatoriamente più precisi, nel calcio conta sempre il risultato. E’ un pareggio che non serve a nessuna delle due squadre e ci allontana ancora dalla vetta. Non subire reti è certamente positivo, ed è merito di tutta la squadra, però l’obiettivo è tornare quanto prima a vincere. C’è rammarico perché la vetta si allontana, però abbiamo l’obbligo di crederci sempre, ci sono tantissimi punti a disposizione”.