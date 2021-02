A cura della Redazione

Napoli chiamato all’impresa per guadagnarsi l’accesso agli ottavi di finale di Europa League. Infatti, la sconfitta per 2-0 maturata nella gara di andata al Nuevo Estadio de Los Càrmenes di Granada, rende decisamente complicato il compito degli azzurri, alle prese con una profondissima crisi di gioco e risultati.

Napoli. Continua l’emergenza per Gennaro Gattuso, soprattutto nel reparto offensivo, con il tecnico calabrese che non avrà a disposizione, oltre ai lungodegenti Petagna e Lozano, anche Victor Osimhen, che ha battuto la testa nel match di campionato con l’Atalanta e non verrà rischiato. L'allenatore azzurro recupera Mertens, che però dopo il lungo stop dovuto ai problemi alla caviglia partirà soltanto dalla panchina. Spazio dunque all'attacco leggero composto da Politano e Insigne, in un inedito 3-4-1-2. La porta sarà difesa da Meret (ancora indisponibile Ospina), davanti al quale giocheranno Koulibaly, Maksimovic e Rrahmani. Esterni a tutta fascia Di Lorenzo a destra ed Elmas a sinistra. A centrocampo ci saranno Fabian Ruiz e Bakayoko (per quest’ultimo vivo il ballottaggio con Lobotka), con Zielinski che agirà da trequartista alle spalle dei due attaccanti. Tra i convocati per il match di oggi anche sei ragazzi della Primavera.

Granada. Per la sfida al “Maradona” di questa sera, l’allenatore degli spagnoli Martinez si affiderà a Molina al centro dell’attacco con il sostegno di Kenedy (in gol nella gara di andata) e Machis. In mezzo al campo ci sarà l’ex romanista Gonalons supportato ai suoi fianchi da Herrera e Montoro. Davanti alla porta di Rui Silva, difesa in linea a 4 composta da Folquier, Duarte, German e Neva.

Napoli (3-4-1-2): Meret; Rrahmani, Koulibaly, Maksimovic; Di Lorenzo, Fabian Ruiz, Bakayoko, Elmas; Zielinski; Politano, Insigne. All. Gattuso

Granada (4-3-3): Rui Silva; Folquier, Duarte, German, Neva; Herrera, Gonalons, Montoro; Machis, Molina, Kenedy. All. Martinez

Arbitro: Siebert (Germania)

Assistenti: Seidel e Schaal

IV: Schlager

Var e Avar: Dingert-Steinhaus

Diretta del match alle ore 18,55 su Sky Sport 1 (canale 201) e Sky Sport (canale 254), e in streaming su SkyGo e Now TV