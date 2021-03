A cura della Redazione

Al termine del pareggio esterno per 2-2 sul campo dell’Afragolese, sono arrivate le dichiarazioni del mister del Savoia Mauro Chianese.

“Partiamo dall’inizio, da quando siamo arrivati al campo. Abbiamo vissuto una vile aggressione in un periodo particolare, questo non è calcio, è stata una situazione veramente brutta per tutti. La partita è stata chiara, l’arbitro non ci ha fatto uscire dalla metà campo, siamo andati in dieci uomini, avremmo meritato di più. Una gara chiusa, riaperta dall’arbitro. Dispiace perché i ragazzi avevano fatto ciò che avevamo preparato, il direttore di gara ha inciso sia sulle reti che negli episodi di gara. Finché la matematica non ci condanna noi continueremo a credere nel massimo del risultato”.

Intanto i pareggi consecutivi salgono a 7 e il vertice della classifica si allontana sempre più