A cura della Redazione

Continua la sindrome della pareggite da parte del Savoia. Settimo pareggio consecutivo per la formazione di Torre Annunziata, compreso quello di oggi nell'incontro in trasferta con l'Afragolese terminato 2-2.

Questa volta tanto rammarico per i bianchi, in vantaggio di due reti e rimontati, complice anche l'espulsione di Riccio nella ripresa.

Il Savoia tornerà in campo il prossimo 21 marzo dopo la sosta per la 22a giornata: al Giraud arriva il Carbonia.

LA GARA - Dopo tre minuti di gioco primo affondo dei bianchi con Kouadio che supera il suo diretto avversario e cerca un compagno in area, ma nessuno trova l’appuntamento con la palla. Al 12’ occasione per la squadra di casa: assolo di Energe che trova in area Fava, il colpo di testa dell’attaccante è preda dell’ottimo Esposito. Al 22’ Savoia in vantaggio. Kyeremateng si procura un calcio di rigore, dal dischetto lo stesso numero 99 sigla l’1-0. Al 25’ ci prova l’Afragolese con Faella, Esposito devia in angolo. Dopo una fase combattuta del match, al 36’ si vedono i padroni di casa con tiro debole di Fava, facile preda del portiere dei Bianchi. Al 45’ bella combinazione del Savoia, con Tarascio che trova Kyeremateng, l’attaccante di testa fa da sponda per Sorrentino che al volo dal limite dell’area non trova di poco la porta. Termina il primo tempo con il risultato di 0-1.

Inizia la ripresa ed è subito raddoppio dei torresi. De Rosa trova in area Kyeremateng che a tu per tu con Sorrentino non sbaglia. All’8’ accorcia le distanze la squadra di casa con Fava che su calcio di rigore supera Esposito. Al 15’ ci prova Sorrentino dalla distanza, palla sul fondo. Al 18’ si vede l’Afragolese con Energe: bravo Esposito a bloccare la sfera.

Al 22’ Savoia in dieci per l’espulsione diretta di Riccio. Al 24’ punizione di Ceprano che trova in area Fava, l’attaccante di testa fa da sponda per Energe che sigla il 2-2. Dopo una fase di gara combattuta, al 36’ ci provano i padroni di casa con Viscovich, para Esposito. Un minuto più tardi Afragolese vicina al vantaggio con Camara che sfonda in area ma trova Esposito che nega la rete. Al 45’ punizione di De Rosa che trova in area Cipolletta, colpo di testa ribattuto dalla difesa di casa.

Termina la gara con il risultato di 2-2.