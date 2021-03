A cura della Redazione

Nuovo cambio sulla panchina del Savoia.

In una nota, il club di Torre Annunziata comunica "di aver sollevato dall’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra Mauro Chianese. La società ringrazia l’allenatore per il lavoro svolto e augura le migliori fortune personali e professionali per il futuro. Il Club nella giornata di lunedì 8 marzo comunicherà il nome del nuovo allenatore".

Chianese era subentrato solo poche settimane fa ad Aronica. Dal suo avvento, in cinque gare il Savoia ha collezionato solo pareggi.