A cura della Redazione

Il Savoia scaccia la "pareggite" e torna al successo dopo ben 8 pari consecutivi.

Nella 22a giornata del campionato di Serie D, i torresi si impongono 2-0 sul Carbonia al Giraud di Torre Annunziata.

Decide Depetris con una doppietta: una rete nel primo (10') e un'altra nel secondo tempo (57').

Prima vittoria per Ferraro da quando allena i bianchi.

Nel prossimo match il Savoia sarà impegnato in trasferta contro l'Arzachena.

IL MATCH (a cura ufficio stampa US Savoia 1908)

Al 6’ ci provano gli ospiti con un tiro di Palombi dalla distanza, palla alta sopra la traversa. All’8’ azione personale di Kyeremateng che viene fermato sul più bello. Al 10’ Savoia in vantaggio: Fornito trova in area Depetris che di destro batte Manis, è 1-0. Al 25’ tiro dalla distanza di Piredda per gli ospiti, palla sul palo. Un minuto più tardi azione personale di Fornito che ci prova da 25 metri, la sfera si spegne di poco fuori. Al 30’ si vedono gli ospiti con un’offensiva di Stivaletta, bravissimo Cipolletta a liberare l’area. Finito il primo tempo con il risultato di 1-0 per i Bianchi. Al 40’ ancora Saboia vicino alla terza rete con D’Ancora, ma il tiro del centrocampista è alto. Un minuto più tardi ancora la squadra di Ferraro che non centra il bersaglio grosso con De Rosa. Dopo quattro minuti di recupero termina la gara con il risultato di 2-0 per il Savoia.

Inizia la ripresa. Al 7’ primo attacco del Savoia con Depetris, tiro debole che Manis para. Al 13’ raddoppio dei padroni di casa, ancora Depetris che si trova a tu per tu con l’estremo difensore ospite e lo supera con un pallonetto: è 2-0. Bianchi vicini alla terza rete con Scalzone, che dopo un’ottima azione personale colpisce il palo.