Vittoria importante per il Savoia, che al Giraud di Torre Annunziata supera 4-3 il Latina, terzo in classifica, nella 24a giornata del campionato di Serie D - girone G.

Oplontini in vantaggio con Depetris all'8'. Raddoppio di Kyeremateng alla mezz'ora. I laziali accorciano le distanze con Corsetti al 40'. Ospiti in dieci dal 23' per l'espulsione di Esposito.

Nella ripresa, Caso Naturale mette a segno il 3-1. Poker di Cipolletta che sembra chiudere definitivamente il match.

Gara che invece si rianima. Allo scadere, l'autogol di Manca fissa il punteggio sul 4-2. In pieno recupero, il Latina spaventa i torresi con la terza rete, realizzata su rigore da Calabrese. Finisce 4-3 una partita entusiasmante.

Savoia che scenderà in campo nel prossimo turno in trasferta contro il Muravera, gara in programma domenica 11 aprile.