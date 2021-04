A cura della Redazione

Real Madrid-Liverpool 3-1 nell'andata dei quarti di Champions League giocata a Madrid.

Per il Real doppietta di Vinicius (un gol per tempo) e rete di Asensio. Nel Liverpool a segno Salah in apertura di ripresa.

Il Manchester City batte il Borussia Dortmund 2-1 (1-0) nell'andata dei quarti di Champions League giocata a Manchester. A segno De Bruyne al 19' del primo tempo. Di Reus al 39' della ripresa la rete del pareggio tedesco. Al 90' Foden realizza la rete della vittoria City.