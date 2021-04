A cura della Redazione

Al termine della rifinitura odierna sono arrivate le parole del mister del Savoia Giovanni Ferraro, che ha presentato così la sfida di domani contro il Muravera.

“Avevo detto che quella con il Latina poteva essere la partita giusta al momento giusto, e così è stato. Si è vista una squadra vera che ha saputo reagire in seguito alla sconfitta contro l’Arzachena. Il Latina è un team importante, proprio come noi ed era giusto dire la nostra e dimostrare di riuscire a battere una squadra del genere. Il risultato di 4-1 era meritatissimo, solo nel finale siamo stati sfortunati e superficiali, il punteggio non è stato poi così rotondo. Ci sarà d’insegnamento perché nel calcio si può essere puniti in qualsiasi momento e noi non dobbiamo commettere l’errore di rilassarci. Ripeto, in queste gare che restano dobbiamo regalare gioie ai nostri tifosi e a questa società. La squadra è cambiata tanto da quando sono arrivato. I calciatori hanno dimostrato grande personalità e professionalità nel seguirmi, sono stati molto umili. Questo è un gruppo sano, lo ripeto. La società non ci fa mancare niente, abbiamo dei direttori sempre vicini a noi, uno staff medico di grande livello oltre che dei dirigenti esemplari, siamo davvero fortunati. All’esterno viene effettuato un lavoro di grande qualità, qui siamo trattati come professionisti veri”.

L’allenatore ha poi continuato: “I calciatori hanno tutto a disposizione per esprimersi al meglio. Stiamo cercando di fare un grande finale di stagione, ma adesso quello che è accaduto contro il Latina è già passato. Conta il futuro e le partite restanti che sono tante e bisogna fare punti, ci stiamo giocando tutti qualcosa di importante. Dobbiamo dimostrare di essere idonei per una piazza come Torre Annunziata. Sta a noi portare l’entusiasmo giusto alla società e alla città. In questi dieci giorni abbiamo lavorato bene, sono contento. La squadra assimila al meglio le mie idee e le linee guida, inoltre ho avuto la possibilità di visionare attentamente alcuni giovani. Abbiamo fatto un piccolo richiamo di preparazione, lavorando tutti i giorni, domenica di Pasqua a parte. Siamo pronti per la sfida di domani contro una squadra di grande valore che sta facendo un ottimo campionato".