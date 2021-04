A cura della Redazione

Terza vittoria nelle ultime 4 gare per il Savoia. I torresi si impongono 2-0 sul Giugliano nel derby disputatosi al Giraud di Torre Annunziata valido per la 10a giornata di ritorno del campionato di Serie D (girone G).

La formazione allenata da Ferraro chiude il match nella ripresa. Al 50' il gol di D'Ancora porta in vantaggio il Savoia. Il raddoppio a 10 minuti dalla fine siglato da Poziello.

Nel prossimo turno, in programma il 9 maggio, gli oplontini sfideranno il Sassari in trasferta.

LA GARA

Primi dieci minuti di studio, il Savoia spinge , il Giugliano che si difende con ordine. Al 16’ prima conclusione verso la rete per i Bianchi con Kyeremateng, il suo tiro è facile preda di Piazza. Al 22’ ancora la squadra di casa con un tiro di Correnti, bravo Piazza in presa. Al 32’ ancora il Savoia con De Rosa che ci prova dalla distanza, la palla sfiora di poco l’incrocio dei pali. Al 34’ si vede il Giugliano con Orefice, il suo tiro è deviato da Cipolletta ma è bravissimo Esposito M. a evitare la rete degli ospiti. Termina un primo tempo avaro di grandi occasioni, sul risultato di 0-0.

Inizia la ripresa. Al 5’ Savoia in vantaggio: tiro dai trenta metri di D’Ancora imprendibile per il portiere ospite: è 1-0 per i Bianchi. Due minuti più tardi angolo di Liccardo che trova la testa di Cipolletta, palla di pochissimo a lato. Al 12’ è Caso Naturale a cercare la via della rete, Piazza blocca in presa. Al 14’ Giugliano vicino al pareggio: cross di Setola che trova la testa di Abonckelet, palla di un nulla sopra la traversa. Al 24’ punizione per i Bianchi con Liccardo che ci prova, bravissimo l’estremo difensore ospite a deviare in angolo. Al 37’ raddoppio dei Bianchi, punizione del capitano Poziello che trova la rete: è 2-0. Al 42’ ancora la squadra di Ferraro con un gran destro di Kyeremateng, bravissimo a deviare in angolo il numero uno ospite. Al 45’ ancora Piazza a negare la gioia del gol a Caso Naturale. Dopo cinque minuti di recupero termina la gara sul risultato di 2-0 per il Savoia.