Torre Annunziata 15 maggio 1955: Unione Sportiva Savoia vs Bagheria

Sessantasei anni fa, il Savoia disputa la sua ultima partita al campo Formisano, che chiude i battenti per cedere il posto alle palazzine popolari.

Una stagione da dimenticare, che si chiude con la retrocessione nel campionato di Promozione, con la città che in un solo colpo si ritrova senza campo sportivo e senza squadra. Determinanti sono le due sconfitte consecutive contro la Bagnolese in casa e quella patita in trasferta ad Enna.

Per la cronaca sportiva, il Savoia batte i siciliani in piena zona Cesarini, grazie ad una rete di Secondo Rossi, che in questa stagione svolse il doppio ruolo di allenatore e calciatore.