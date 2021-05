A cura della Redazione

Savoia sconfitto in casa dal Cassino.

Nella 12a giornata di ritorno del campionato di Serie D girone G, I bianchi di Torre Annunziata perdono 1-0. Decide la gara la rete di Ricamato al 25' del primo tempo.

La formazione allenata da Ferraro resta comunque agganciata alla zona play-off e nel prossimo match affronterà, sempre al Giraud, il Formia.

SAVOIA-CASSINO, LA GARA

Al 7’ prima occasione per i bianchi con Caso Naturale che cerca e trova in area Badje, il destro del numero 44 è facile preda di Del Giudice. Dieci minuti più tardi Savoia vicino al vantaggio. De Rosa per Badje che addomestica benissimo la palla e con il sinistro centra il palo. Al Giraud è ancora 0-0. Al primo affondo il Cassino trova la rete. Minuto 24’, Vitiello sfugge alla marcatura di Cipolletta e cerca Ricamato che a tu per tu con Esposito trova l’1-0. Al 27’ la squadra di Ferraro reagisce con Badje che viene atterrato in modo solare in area, l’arbitro fa proseguire. Un minuto più tardi è De Rosa a cercare la porta dalla distanza, palla di poco fuori. Il Savoia spinge alla ricerca del gol del pareggio. Al 34’ azione personale di Caso Naturale che poi calcia con il sinistro, ma per un soffio non trova la rete dell’1-1. Al 36’ tentativo del Cassino con un tiro dalla lunga distanza di Cocorocchio, palla tra le mani dell’estremo difensore di casa. Al 43’ ancora il Savoia con una punizione di Poziello che si spegne di poco alta. Termina il primo tempo sul risultato di 1-0 per la squadra ospite.

Inizia il secondo tempo. Il Savoia spinge con tutti gli effettivi alla ricerca del gol del pareggio. Al 21’ la squadra di Ferraro ad un passo dal pareggio. Azione personale di Badje che trova in area Sorrentino, il numero 25 sponda per Caso Naturale che calcia verso la porta: poderoso l’intervento di Del Giudice. Al 27’ ancora episodio dubbio in area con Cipolletta che viene colpito al volto dal portiera ospite, ma per il direttore di gara non c’è la massima punizione. Alla mezz’ora è il Cassino ad avvicinarsi al raddoppio con un tiro dalla distanza di Giglio, palla di poco fuori. Al 31’ assolo di Correnti che cerca la porta, salvataggio sulla linea della difesa ospite. Al 36’ il Cassino si divora la rete del raddoppio con Raucci. Ancora il Savoia che ci prova al 40’ con un tiro dal limite di Caso Naturale. Al 44’ la squadra di Ferraro in attacco con Sorrentino che trova in area Mekki, il colpo di testa del finlandese viene bloccato da Del Giudice. Un minuto più tardi ancora il numero 19 che cerca la porta e sempre l’estremo difensore ospite a dire di no. Forcing finale dei Bianchi. Termina la gara sul risultato di 1-0 per il Cassino.