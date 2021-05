A cura della Redazione

Al termine della rifinitura odierna sono arrivate le parole del mister del Savoia Calcio di Torre Annunziata Giovanni Ferraro, che ha presentato così la sfida di domani contro l’Insieme Formia.

“E’ vero, abbiamo racimolato soltanto un punto in due partite dopo la sosta - ha detto - , ma posso affermare che per quanto espresso in campo avremmo meritato certamente di più. Non è cambiato niente riguardo la nostra posizione in classifica essendo sempre in zona playoff, dispiace perché avremmo potuto incrementare il vantaggio. Domani abbiamo una partita importante in casa che può regalarci subito il riscatto, sentiamo il bisogno di portare a casa i tre punti. Non sono preoccupato per queste due partite, nel calcio esistono gli episodi e le sconfitte, sono dinamiche che conosciamo. Domenica la prestazione è stata buona, abbiamo creato tante palle gol, dovevamo essere più cinici sotto porta oltre che attenti in difesa perché abbiamo subito un gol in seguito a una nostra leggerezza. Il tutto con una coperta molto corta visti i numerosi infortuni e le assenze”.

Il mister ha poi continuato: “Serve più concentrazione, attenzione. Dobbiamo essere più precisi e puliti non solo in fase di finalizzazione ma anche nell’ultimo passaggio. Abbiamo inoltre calciatori che viste le numerose assenze non stanno respirando da più di due mesi e avrebbero bisogno di rifiatare. Stiamo facendo di necessità virtù, questo è il momento di pensare a chi c’è non a chi non c’è. Abbiamo svolto una settimana, lavorando sull’intensità soprattutto. Andiamo verso i primi caldi e credo che da qui alla fine del campionato bisognerà fare un lavoro organico di qualità e non di quantità. Ci prepariamo per giocare un finale di stagione di livello, vogliamo raggiungere i playoff e disputarli da protagonisti. Il Formia ha un organico importante, è una squadra gestita egregiamente in panchina ed è molto quadrata, sarà una gara dispendiosa. Noi vogliamo assolutamente centrare i tre punti, serve una prestazione e un risultato da Savoia”.

Infine ha concluso: “Gli infortunati sono i medesimi, rispetto alla settimana scorsa ci sarà Depetris tra i convocati e Riccio che rientra dalla squalifica. Settimana prossima ritroveremo Kyeremateng, la cui squalifica in seguito al ricorso della società è passata da tre a due giornate”.