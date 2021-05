Torre Annunziata - Il Savoia vittorioso contro l'Insieme Formia

A cura della Redazione

Savoia vittorioso contro l'Insieme Formia per 1 a 0.

LA GARA - Dopo quaranta secondi di gioco errore in disimpegno di Esposito M., palla sui piedi di Chinappi che cerca immediatamente la porta, palla di poco fuori. Un minuto più tardi risponde il Savoia: cross di Kouadio, colpo di testa di Depetris, devia in angolo Trapani. Al 7’ ancora i Bianchi. Punizione di Liccardo che trova la testa di Caso Naturale, blocca il numero 1 ospite. Il Savoia spinge alla ricerca del vantaggio. Al 18’ ancora Kouadio sulla destra, arriva sul fondo e cerca De Rosa, ma il tiro dell’ex Sorrento è alto sopra la traversa. Al 26’ ancora i padroni di casa che ci provano da calcio d’angolo. Liccardo alla battuta, Caso Naturale per poco non centra il bersaglio grosso. Due giri di lancette e sempre la squadra di Ferraro in avanti, stavolta Kouadio si mette in proprio e cerca il tiro: palla fuori. Al 37’ l’Insieme Formia si rivede in avanti, Camilli per Fatati che ci prova dalla distanza, palla non lontana dallo specchio della porta. Al 38’ sempre Kouadio che mette la palla al centro per Caso Naturale il colpo di testa del numero 77 impegna Trapani. Al 41’ ospiti vicini al vantaggio: Chinappi su punizione cerca in area Camilli, che per un nulla non trova la rete. Termina il primo tempo sul risultato di 0-0.

Inizia il secondo tempo. Primo quarto d’ora combattuto, ma privo di reali occasioni da rete. Al 17’ ci prova il Savoia con un tiro di Caso Naturale dalla distanza, palla alta. Al 23’ Bianchi vicini al vantaggio: azione personale di De Rosa che ci prova da fuori area, ma è bravissimo Trapani a deviare. La squadra di Ferraro spinge alla ricerca del vantaggio. Al 36’ ancora il Savoia in avanti: azione personale di Correnti che cerca la porta, ancora l’estremo difensore ospite evita la rete. Al 40’ vantaggio dei padroni di casa. Angolo di Sorrentino, deviazione di De Rosa ed è 1-0.