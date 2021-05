A cura della Redazione

Il Savoia non va oltre l'1-1 contro Lanusei. Trasferta in terra sarda amara per i torresi.

In vantaggio con Kyeremateng al 27' del primo tempo, la formazione allenata da Ferraro viene raggiunta a poco meno di 10 minuti dalla fine del match dalla rete di Virdis.

Un pari - il 14esimo in stagione su 31 gare disputate - che non smuove la classifica, i bianchi di Torre Annunziata sono quarti nel girone G (+1 sulla Nocerina, quinta) a tre giornate dal termine del campionato.

Nel prossimo turno, il terzultimo, gli oplotini ospiteranno al Giraud di Torre Annunziata la Torres.

IL MATCH

Primi 15 minuti di studio da parte della due squadre, partita combattuta, ma senza occasioni da rilevare finora. Al 19’ rigore per i padroni di casa: calcio d’angolo di Attili, deviazione di Callegari sul braccio di Liccardo, l’arbitro decreta la massima punizione. Dal dischetto si presenza Attili, ma è bravissimo Esposito a intuire e parare il tiro dell’attaccante. Il risultato resta sullo 0-0. Al 23’ il Savoia si affaccia in avanti, Correnti cerca in area Kyeremateng, sponda per Caso Naturale, il 77 trova l’appuntamento con la rete, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Al 27’ bianchi in vantaggio: D’Ancora cerca e trova in verticale Kyeremateng, che a tu per tu con La Gorga sigla l’1-0. Al 33’ Caso Naturale per D’Ancora, ma il tiro del centrocampista dalla distanza si perde sul fondo. Termina il primo tempo sul risultato di 1-0 per il Savoia.

Inizia il secondo tempo. Nel primo quarto d’ora della ripresa il Lanusei prova ad aumentare la pressione in cerca del pari, senza però creare occasioni concrete da rete. Fase molto combattuta dalla gara. Al 26’ Savoia in avanti con D’Ancora che trova Caso Naturale, l’ex Giugliano spedisce la palla sul palo, ma l’arbitro ferma l’azione per fuorigioco. Al 30’ ci prova il Lanusei con una deviazione di Attili verso la porta, blocca in presa l’estremo difensore ospite. Al 32’ occasione per il Savoia, bravo Correnti che trova Caso Naturale, il numero 77 crossa perfettamente per D’Ancora, ma l’ex Brindisi non trova l’appuntamento con la porta. Al 37’ pareggio del Lanusei, cross di Arvia, indecisione in uscita di Esposito, la palla carambola su Virdis per l’1-1. Al 43’ la squadra di casa vicina al raddoppio, ancora Virdis a tirare a colpo sicuro, bravissimo De Rosa a impedire la rete. Nel recupero il Savoia aumenta la pressione ma non riesce a trovare la rete del raddoppio. Termina la gara con il risultato di 1-1.