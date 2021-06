A cura della Redazione

L’U.S.Savoia 1908 comunica che, per volontà della proprietà e per la specialità dell’occasione, in vista del match in programma domani che sancirà il ritorno dei tifosi sugli spalti dello Stadio Alfredo Giraud tra Savoia e Torres, la squadra di casa scenderà in campo o con la prima maglia ufficiale da gioco, quella bianca, oppure con la seconda maglia ufficiale da gioco, quella nera.

La scelta sarà basata sul colore della divisa con cui si presenterà la squadra ospite.