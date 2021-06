Torre Annunziata - Per Irma Testa, pugile, e Teresa Esposito, karateca, una domenica speciale

A cura della Redazione

Una domenica speciale per lo sport torrese.

Una domenica di giugno dove la grande Irma Testa, orgoglio ed eroina torrese nella boxe, si qualifica disputando a Parigi il torneo per le qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo, mentre qui in patria, e precisamente in zona Rovigliano, periferia di Torre Annunziata, Teresa Esposito, campionessa internazionale di karate, viene invitata come rappresentante dello sport oplontino in una manifestazione ciclistica per premiare il sindaco Vincenzo Ascione ed il responsabile federale del ciclismo campano.

Grande soddisfazione per i concittadini torresi pronti a sostenere e tifare le giovani campionesse, simbolo di sacrificio e dedizione nello sport. Ad Irma, indiscussa eroina, auguriamo il meglio che possa desiderare da questa ennesima esperienza Olimpica, mentre a Teresa auguriamo che alle prossime gare internazionali si ripresenti la possibilità di partecipazione agli Europei, opportunità negata dal periodo pandemico, che ha visto slittare tutte le competizioni nazionali ed internazionali nel secondo semestre dell’anno.