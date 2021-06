A cura della Redazione

L’U.S.Savoia 1908 comunica che in seguito al documento redatto e pubblicato dalla LND (Lega Nazionale Dilettanti), e all’ok dell’amministrazione comunale, la partita in programma mercoledì 16 giugno è valida per la Semifinale playoff Serie D, Girone G, tra Savoia e Vis Artena si disputerà a porte aperte. Sarà possibile l’ingresso per un numero massimo di 1.000 unità suddivise nelle seguenti modalità: Tribuna 500; Distinti 150; Curva locali 250; Curva ospiti 100.

La società comunica che la vendita sia libera, che per i possessori di Fidelity Card, per i settori di casa: Tribuna, distinti, curva locali, inizierà nella giornata di martedì 15 giugno dalle ore 15:00 sia attraverso il circuito online Go2, oppure direttamente al botteghino dello Stadio Alfredo Giraud dalle ore 15:00 alle ore 19:00. La vendita dei tagliandi al botteghino sarà disponibile anche nella giornata di mercoledì 16 giugno, giorno della gara, dalle ore 11:00 alle ore 15:00. I possessori di Fidelity Card potranno acquistare il biglietto esclusivamente al botteghino dello Stadio Alfredo Giraud e non in vendita online. La vendita libera per i biglietti del settore ospiti, inizierà nella giornata di martedì 15 giugno dalle ore 15:00 e terminerà mercoledì 16 giugno alle ore 15:00, solo ed esclusivamente attraverso il circuito online Go2.

Il costo dei tagliandi per i possessori di Fidelity Card sarà il seguente: curva locali 4 euro; distinti 7 euro; tribuna 9 euro. Il costo dei tagliandi per i non possessori di Fidelity Card sarà il seguente: curva locali 6 euro; distinti 9 euro; tribuna 11 euro. Il costo del tagliando per il settore ospiti sarà di 6 euro. Il tutto da aggiungere 1 euro di prevendita circuito Go2.

La società comunica inoltre, che sarà comunque disponibile acquistare anche il tagliando virtuale, al consueto costo di 5,49 euro per poter assistere alla diretta streaming del match come ogni domenica attraverso la pagina Facebook ufficiale.

I tifosi presenti allo stadio dovranno rispettare i protocolli anti-Covid: mantenere la distanza di sicurezza, indossare obbligatoriamente la mascherina e sedersi soltanto nei posti dove è presente l’adesivo verde “puoi sederti qui”, secondo le normative vigenti.

La società alle ore 14:55 di martedì 15 giugno attraverso i suoi canali ufficiali pubblicherà il link che rimanderà al sito Go2 per poter acquistare il biglietto online.