A cura della Redazione

Il Savoia conquista la finale playoff del girone G del campionato di Serie D.

La formazione di Torre Annunziata si impone 2-0 sulla Vis Artena nella gara secca disputata al Giraud.

Le reti nel finale del match: prima De Rosa poi D'Ancora.

Ora i bianchi attendono di conoscere l'avversario che uscirà dalla sfida tra Latina e Nocerina.

LA GARA

inizia la gara. Dopo una prima fase di studio, la prima offensiva è dei padroni di casa con un tiro dalla distanza di Russo, respinge con i pugni Manni. Al 21’ si affaccia in avanti la Vis Artena con un tiro debole dalla distanza di Carbone che si perde fuori. Il Savoia spinge, senza però trovare il varco giusto. Al 39’ occasione per i Bianchi con un tiro di De Rosa dal limite, Manni para in due tempi. Termina un primo tempo, combattuto ma avaro di grandi occasioni, sul risultato di 0-0.

Inizia la ripresa. Al 4’ ci provano i padroni di casa con un sinistro di Caso Naturale, pallone che si spegne sul fondo. Un minuto più tardi grande occasione per i Bianchi con De Rosa che trova in verticale Kyeremateng, il suo destro è di poco alto. Al 10’ tiro dalla lunga distanza di De Rosa, il numero 1 ospite blocca in due tempi. Al 16’ si rinnova il duello tra De Rosa e Manni, con un tiro dalla distanza dell’ex Sorrento, blocca il portiere. Al 23’ Kouadio cerca in area Kyeremateng che per poco manca l’appuntamento con la rete. Fase combattuta della gara. Al 43’ Savoia in vantaggio, cross di Kouadio e zampino di De Rosa è 1-0. Un minuto più tardi contropiede dei Bianchi con D’Ancora che con il destro batte Manni è 2-0.

Savoia: Esposito M., Liccardo, Poziello, Tarascio (24’st D’Ancora), Russo (32’st Correnti), De Rosa, Riccio, Manca, Cipolletta, Caso Naturale (47’st Letizia), Kyeremateng (42’st Depetris). A disposizione: Mancino, Fornito, Caiazzo, Sorrentino, Stallone. Allenatore: Giovanni Ferraro.

Vis Artena: Manni, Pompei, Iozzi (24’st Taviani), Paolucci, Sabatini, Falasca (27’st Rizzo Pinna), Rossi (24’st Cataldi), Contucci, Cericola, Carbone, Alonzi. A disposizione: Noce, Normandia, Nannini, Cucciari, Lo Porto. Allenatore: Fabrizio Perrotti.

Marcatori: 43’st De Rosa (S); 44’st D’Ancora (S);

Ammoniti: 37’pt Iozzi (VA); 42’pt Sabatini (VA);