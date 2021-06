A cura della Redazione

Alle prossime Olimpiadi di Tokyo a rappresentare la boxe italiana ci sarà solo la squadra femminile. Irma Testa, Angela Carini, Giordana Sorrentino e Rebecca Nicoli, gareggeranno contro le colleghe di tutto il mondo per conquistare una medaglia.

Una piccola grande rivoluzione, quella della squadra femminile di pugilato che consentirà all'Italia di essere rappresentata anche in questa disciplina. Al contrario delle colleghe, infatti, nessun uomo è riuscito a ottenere sul ring il pass per la competizione olimpica: la boxe italiana al maschile non ha qualificato pugili in nessuna delle categorie.

Un fatto mai accaduto in 101 anni, dall’edizione di Anversa del 1920.