Siamo tutti in attea della partita di stasera (fischio di inizio ore 21,00) tra Italia e Spagna per la semifinale degli Europei 2020 allo stadio Wembley di Londra. Questo "scontro" è diventato ormai un classico degli Europei: è la quarta volta di fila che Italia e Spagna si affrontano.

Spagna e Italia si sono affrontate 37 volte. Il bilancio è in parità: in 11 occasioni hanno vinto gli azzurri, altre 11 partite sono state appannaggio degli iberici, mentre 15 confronti sono finiti in pareggio. Leggermente a favore dell'Italia la differenza reti, 43 contro 40.

Il primo faccia a faccia ufficiale risale al 9 settembre del 1920, più di un secolo fa, alle Olimpiadi di Anversa. Gli spagnoli, che in porta schieravano Zamora, uno dei numeri 1 entrati nel mito della storia del pallone, vinsero 2-0 con una doppietta di Felix Sesumaga, attaccante dell'Arenas di Getxo, club che oggi gioca nella terza divisione.

L’ultima sfida tra Italia e Spagna risale al 2 settembre del 2017, qualificazioni ai Mondiali in Russia. L'Italia del commissario tecnico Ventura - che mancherà clamorosamente la qualificazione al campionato, perdendo il doppio spareggio con la Svezia - viene travolta 3-0 dai rivali nella partita disputata al Bernabeu di Madrid. Segnano Isco - due volte, la prima su punzione - e Morata.

Le due Nazionali si sono sempre affronatate nelle ultime tre competizioni degli Europei.

Europei 2008: quarti di finale

Quarti di finale, ancora Italia-Spagna. Gli azzurri soccombono solo ai calci di rigore, dopo 120’ senza gol da parte delle due squadre. A sbagliare dal dischetto sono De Rossi e Totò Di Natale. La Spagna vincerà il torneo in finale contro la Germania.

Europei 2012: finale

Italia e Spagna si rivedono per l'ultimo atto della massima manifestazione continentale. L'Italia del commissario tecnico Prandelli disputa un ottimo torneo e si spinge fino alla finale, là dove pochi la pronosticavano all'inizio. Quelle Furie rosse, però, sono fortissime. In più ci si mette la sfortuna. Si fa male Chiellini e viene sostituito da Balzaretti. Ma, soprattutto, mentre cerchiamo di abbozzare una reazione in seguito alle due reti che hanno portato in vantaggio la Spagna di Del Bosque (Silva e Jordi Alba) è costretto a uscire anche il neoentrato Thiago Motta, quando però tutti i cambi sono già stati efffettuati. A Kiev Iniesta e compagni dilagano: mettono la firma anche Mata e Torres. La Spagna alza di nuovo la coppa.

Europei 2016: ottavi di finale

Italia-Spagna è ormai un classico degli Europei: gli azzurri di Conte contro gli iberici di Del Bosque. L'Italia tutta grinta dell'allenatore pugliese confeziona il suo capolavoro dell'edizione. Gli azzurri vincono per 2 a 0 vanno ai quarti, dove cederanno solo ai rigori alla Germania.

Verso la semifinale Italia – Spagna.

Mancini conferma la fiducia a Immobile e punta su Emerson Palmieri come sostituto di Spinazzola a sinistra; Luis Enrique si affida a Dani Olmo in avanti. Italia-Spagna.

LE FORMAZIONI

ITALIA (4-3-3), la probabile formazione: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Ct: Roberto Mancini.

SPAGNA (4-3-3), la probabile formazione: Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Dani Olmo. Ct Luis Enrique.

Dove guardare la partita in diretta alle ore 21: Rai 1, Sky Sport Football e Sky Sport Uno