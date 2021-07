A cura della Redazione

Il Napoli si prepara a a partire per il ritiro di Dimaro. Dal 15 al 25 luglio gli azzurri saranno in Trentino per poi spostarsi a Castel di Sangro in Abruzzo per la seconda parte della prepazione.

Intanto, la società ha comunicato che tutti i tamponi effettuati sui calciatori che prenderanno parte al raduno (nazionali esclusi) sono risultati negativi al Covid-19.

Nella giornata di oggi primi test fisici per gli uomini di Spalletti al Konami Training Center di Castel Volturno.