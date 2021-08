A cura della Redazione

La S.S. Turris Calcio comunica che, in occasione della gara valevole per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di serie C 2021-2022 in programma allo stadio “Liguori” di Torre del Greco contro il Latina, aprirà al pubblico di casa il solo settore “tribuna Strino”.

Previsto un biglietto unico d’ingresso al costo di 15 euro, ridotto ad euro 10 per coloro che esibiranno la ricevuta di prenotazione dell’abbonamento alle partite casalinghe del campionato 2021-22.

Modalità e tempi della prevendita dei biglietti saranno resi noti solo a seguito dell’ufficializzazione di data ed orario d’inizio di Turris-Latina, essendo in corso di ratifica da parte della Lega l'intesa già raggiunta dalle due società per differire la gara a domenica 22 agosto (ore 20).