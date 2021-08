A cura di Domenico De Vito

Riparte dal Pireo la nuova stagione di Marco Guida dopo i giochi olimpici di Tokyo, stasera impegnato ad Atene per la sfida dei play-off di Europa League tra i greci dell'Olympiacos e gli slovacchi dello Slovan Bratislava.

Guida, 40 anni di Torre Annunziata, viene promosso nella C.A.N. A-B nel 2009 all'età di 28 anni. Sfiora dunque il record assoluto come arbitro più giovane promosso in A e B: infatti il collega Sebastiano Peruzzo di Schio lo anticipò di soli tre mesi.

Dal 1º gennaio 2021 figura nella lista dei Video Match Officials (ufficiali di gara che svolgono la funzione di VAR) della FIFA.

Il 21 aprile 2021 viene scelto per i XXXII Giochi Olimpici di Tokyo (in programma dal 22 luglio al 7 agosto) in qualità di VAR (Video Assistant Referee). E' stato impegnato in sette incontri, cinque maschili e due femminili tra cui, come AVAR, la finale per la medaglia d'oro tra Canada e Svezia.