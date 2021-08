A cura di Domenico De Vito

Il calciatore torrese Giuseppe Caso dal Genoa al Cosenza

La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Caso, proveniente dalla Società Genoa Cricket and Football Club.

L’attaccante, nato a Torre Annunziata il 9 dicembre 1998, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022. E’ cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina. Esordisce tra i professionisti con il Cuneo, nella Serie C 2018/2019. Dopo una stagione in prestito ad Arezzo viene acquistato dal Genoa nel settembre 2020. Con i grifoni fa il suo debutto nella massima serie in occasione della gara di “Marassi” con la Juventus. Caso, che ha scelto la maglia numero 10, è ora pronto a vestirsi di rossoblù.