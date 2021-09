A cura della Redazione

Lo Spartak espugna il Maradona 3-2 al termine di una gara ricca di colpi di scena. La squadra di Spalletti domina per mezz’ora, va in vantaggio al 1’ con Elmas e fallisce il raddoppio con Zielinski.

Al 30’ rosso a Mario Rui. In superiorità lo Spartak trova il pari con Promes. Il neo entrato Ignatov fa 2-1. Anche i russi restano in 10, il Napoli ci prova ma in contropiede subisce ancora gol da Promes.

Nel recupero Osimhen la riapre ma non basta. Gli Azzurri restano a quota 1 in classifica, Spartak a 3.

Le colpe maggiori della sconfitta del Napoli sono da addebitare a Mario Rui, fallo inutile e grave che ha lasciato la squadra in 10.