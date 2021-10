A cura della Redazione

Prima vittoria per il Savoia nel campionato di Eccellenza, girone B. Dopo quattro giornate, il successo della formazione di Torre Annunziata allenata da Carannante, che supera 4-2 l'Albanova.

Al Giraud, oplontini in campo con il 4-3-3: Landi, Pisani, Esperimento, Rega, Spavone, De Rosa, Napolitano, Scarpa, De Stefano, Trimarco e Russo. Gli ospiti rispondono con: Santangelo, Puzone, Iaiunese, Costagliola, Di Fusco, Severino, Lepre, De Rosa, Serrano, Ioio e Auriemma.

Savoia in vantaggio al minuto 8: De Stefano ribadisce in rete, di testa, un tiro di Trimarco. Al dodicesimo raddoppio su rigore con Scarpa che realizza il penalty guadagnato dal centravanti. Al minuto 15 punizione gol di Di Fusco per il momentaneo 2-1. Alla mezz’ora esce l’infortunato Scarpa ed entra Marzullo. Si va all’intervallo sul 2 a 1.

Nella ripresa arriva la terza rete del Savoia con De Rosa, dopo l’ottima azione di Trimarco e De Stefano. Alla mezz’ora accorcia le distanze l’Albanova con Petrone. Finale di sofferenza, che si tramuta in gioia grazie al contropiede di Marzullo che manda in porta Orefice per il definitivo 4-2. Game over al Giraud.