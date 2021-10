A cura della Redazione

Ieri a Giugliano in Campania si è ritornato a combattere, a porte chiuse e in massima sicurezza. Grazie al Presidente del Comitato Regionale Campania, Domenico Laezza, è ripartito il Taekwondo Campano e Nazionale. Il presidente ha ottenuto dalla Federazione Italiana Taekwondo l’approvazione di questa importante gara valevole per il Campionato Regionale Campania di combattimento e l’ok per l’organizzazione del Campionato Italiano Junior che si svolgerà anch’esso al Palasport di Giugliano in Campania il 23 e 24 Ottobre al quale potranno partecipare solo gli atleti e i tecnici dotati di Green Pass. Un risultato eccezionale raggiunto, grazie alla grande professionalità ed esperienza del presidente, Domenico Laezza, un veterano del taekwondo che ha forgiato numerosi campioni di caratura internazionale . Il taekwondo nazionale riparte con grande entusiasmo e soddisfazione da Napoli.

Angelo Longobardi atleta dell’ACSD Stabiae Prana-Ki guidato dal Direttore Tecnico e Maestro Roberto Longobardi, suo fratello, si laurea, ancora una volta, Campione Regionale vincendo la finale col punteggio di 45 a 5 per ko. tecnico. Lo studente modello,Angelo Longobardi, iscritto al primo anno del Liceo Scientifico Sportivo Pitagora-Croce è denominato sul tatami “il giaguaro volante” per la sua grande velocità e potenza, contornata da una grande tecnica acquisita negli anni dal fratello maggiore Roberto Longobardi, suo maestro e guida. Non a caso anche il maestro Roberto Longobardi, coach nazionale e internazionale, è stato uno studente modello del Liceo Sportivo Pitagora Croce e si è diplomato con il massimo dei voti 100/100 dimostrando sul campo che lo sport e la scuola sono un connubio indissolubile. Non di meno è il campione Domenico Longobardi, cintura nera II Dan, anch’egli detentore di numerosi titoli regionali e nazionali che purtroppo per un leggero infortunio sarà costretto a saltare il Campionato Italiano Junior che si terrà tra pochi giorni a Giugliano. L’ACSD Stabia Prana-Ki , ha schierato sul tatami anche il piccolo atleta Alfano Catello, cintura gialla, che al suo esordio sul tatami ha conquistato una sudatissima medaglia di bronzo conquistando il terzo posto e il podio. Il team Longobardi in questa prestigiosa gara Regionale ha presentato due atleti in gara conquistando un oro e un bronzo.

I fratelli Longobardi rappresentano un formidabile trio di questa nobile arte marziale nata in Corea e anche durante la fase acuta della pandemia non si sono mai fermati e hanno partecipato a gare online di potenza, creatività e forme vincendo ben 9 medaglie nazionali nel torneo “ Taekwondo Olympic Dream – Art Tournament 3 e Art Tournament 4 “ organizzato dalla Federazione Italiana Taekwondo presieduta dal presidente Federale Angelo Cito. L’ACSD Stabiae Prana-Ki in questo prestigioso torneo nazionale, svolto in piena pandemia, ha aggiunto, al suo medagliere, anche un’altra medaglia d’argento conquistata dalla bravissima atleta di Torre Annunziata, Valentina Sorrentino. Questi formidabili atleti continuano a portare pregio e lustro alle loro città natie e alla Campania. Oggi grazie al Presidente Federale Angelo Cito e al Presidente del Comitato Regionale Campania, Domenico Laezza , si ritorna a combattere e a sognare un…. “sogno olimpionico”.