C’è entusiasmo in casa Oplonti Volley. Domani si torna finalmente in campo dopo un anno di stop a causa della pandemia. C’è una voglia, da parte di tutte le atlete, di giocare e di tornare alla normalità, al di là del risultato.

Di ciò ne è convinta anche Elena Drozina, capitano della Vesuvio Oplonti Volley, che interviene alla vigilia dell’esordio del Campionato di Volley di Serie C Femminile.

Domani al Palasport “Senatore” di Salerno sarà festa grande al di là del risultato?

«Non vediamo l’ora di scendere in campo dopo mesi di buio. Finalmente torniamo a giocare ed è questa la cosa che più conta».

Entrando subito nel campionato, è già grande sfida?

«Sabato a Salerno contro la Guiscards sarà un match molto duro. Di fronte avremo una candidata alla vittoria del campionato e quindi non sarà facile per noi. Anzi. Loro sono molto forti, giocano insieme già dall’anno scorso e questo è sicuramente un grosso vantaggio. Noi, invece, abbiamo cambiato un po’ l’organico e quindi abbiamo bisogno ancora di un po’ di rodaggio. In ogni caso ce la metteremo tutta».