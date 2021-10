A cura della Redazione

Prende forma il nuovo Savoia di Mister Carannante. Il roster costruito dal duo Ferraro-Palumbo è un mix di esperienza e gioventù, talento ed abnegazione.

È ufficiale l’arrivo dell’esperto difensore centrale Giovanni Conti. Classe 1983, l’ex Ariano Irpino, Cervinara, Frattese, Picerno e Mantova tra le altre, rappresenta un’opzione in più per il pacchetto difensivo.

Conti, nel suo primo giorno da oplontino, ha parlato così ai canali ufficiali del Club: “Per quanto riguarda il mio arrivo a Torre Annunziata, il Direttore Palumbo mi spiegó la situazione: una squadra partita da poco e la dirigenza a lavoro per cercare diversi giocatori e completarla. Già sapevo del mister e di chi aveva in squadra, quindi non ho aspettato molto ad accettare. Non mi piace parlare tanto personalmente, mi metterò subito a disposizione. Bisogna lavorare sodo settimana per settimana e preparare ogni singola partita. Sono felice di essere arrivato in questa piazza".