A cura della Redazione

Seconda vittoria consecutiva per il Savoia. Nella 5a giornata del campionato di Eccellenza, girone B, i bianchi di Torre Annunziata superano in trasferta il Pianura 2-1.

Savoia spettacolo nel primo tempo. Mister Carannante schiera i suoi con il consueto 4-3-3: Landi; Pisani, Esperimento, Rega, Spavone; Liberti, Napolitano, De Rosa; De Stefano, Trimarco e Orefice. Il Pianura Napoli Nord risponde con: Marchese, Sozio, Petrone, Esposito, Franco, Vaino, Sinigaglia, Aldorisio, Coppola, Colonna e Guzzovalia.

Savoia subito in vantaggio al minuto 5: De Stefano scarica per l’occorrente Pisani, cross perfetto e Liberti, di testa, sblocca il risultato. È 0-1 allo stadio “Simpatia”. Il raddoppio del numero 8, che firma la sua prima doppietta in maglia oplontina, arriva alla mezz’ora: calcio di punizione defilato battuto da De Stefano, respinta del portiere, tiro di Napolitano sulla traversa e conclusione vincente di Liberti con un collo destro imprendibile. Ammonito De Rosa a fine primo tempo, dopo 45 minuti di gran gioco dei Bianchi.

Nel secondo tempo il Savoia va vicino alla terza rete prima con il neo entrato Carlo Russo e poi con il tiro mancino di Liberti.

Rigore mancato sull’incursione di Passariello in area, l’arbitro lo ammonisce per simulazione. Nel finale calo di concentrazione per i bianchi, con i padroni di casa che ne approfittano. Al 46’ Catanzaro sfrutta un errore della difesa oplontina e accorcia le distanze: 1-2. 5 minuti di recupero e arriva il triplice fischio: game over.