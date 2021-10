A cura della Redazione

Si torna a casa. Si torna a Torre Annunziata, nella stessa palestra (quella di via Isonzo) dove l’Oplonti Volley ha iniziato. Quello di domani contro la Sales Volley di Gragnano, sarà un incontro ricco di emozioni. Per le oplontine di mister Luciano Della Volpe sarà l’esordio casalingo nel Campionato di Serie C femminile proprio nella palestra ristrutturata e inaugurata soltanto qualche settimana fa. Emozione nell’emozione. Domani, infatti, dopo mesi bui a causa del Covid, ci sarà anche il ritorno del pubblico che sicuramente sarà un valore aggiunto per le ragazze oplontine.

Insomma, una vera e propria festa dello sport.

Tra le protagoniste anche Angela Cariello, torrese doc, centrale dell’Oplonti Volley.

«Sarà un’emozione unica - sottolinea -. Dalla nostra il pubblico che ci sosterrà. Per noi, poi, tornare a Torre Annunziata sarà una doppia emozione».

Nella prima uscita stagionale, contro la Salerno Guiscards, un’ottima prestazione dell’Oplonti Volley…

«Siamo soltanto all’inizio e c’è ancora tanto da migliorare. Contiamo di fare bene partita dopo partita e con le altre atlete si sta creando un’ottima intesa».

Domani a Torre Annunziata arriva la Sales Volley di Gragnano, squadra che voi conoscete molto bene.

«Sarà un incontro molto duro. Sicuramente sarà un’altra partita rispetto all’amichevole disputata qualche settimana fa. C’è comunque la tensione e speriamo di spuntarla per regalare una vittoria ai nostri tifosi».