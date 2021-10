A cura di Domenico De Vito

Con la rete segnata all’Atalanta l’attaccante oplontino raggiunge un mito della storia biancoceleste. E non è certo finita qui…

Dall’Atalanta all’Atalanta. Con la rete del 2-1 segnata ai nerazzurri, Ciro Immobile, capocannoniere del campionato con 9 gol, chiude un cerchio aperto 5 anni fa e scrive per sempre il suo nome nella storia della Lazio: il bomber di Torre Annunziata tocca infatti quota 159 gol e raggiunge in testa alla classifica dei marcatori all time del club biancoceleste una leggenda come Silvio Piola.

La prima rete con l'Aquila sul petto arrivò il 21 agosto del 2016 proprio contro l'Atalanta (nella stessa città dove, nel 1943, Piola mise a segno il suo ultimo gol con la maglia dei capitolini) e in 230 presenze il numero 17 biancoceleste ha inanellato un record dopo l'altro.

Dalla vittoria della classifica marcatori a quella della Scarpa d’Oro fino all’aggancio a uno dei più grandi di sempre.

In attesa di agganciarlo anche nelle reti segnate in Serie A con la Lazio: 143 per Piola, 132 per Immobile. La rincorsa è già cominciata e Ciro è sempre più nella storia della Lazio.