A cura della Redazione

Non ci sarà Victor Osimhen domani nel match del Napoli contro la Salernitana.

L'attaccante nogeriano oggi nel corso dell'allenamento si è fermato e ha abbandonato il campo per un risentimento muscolare al gastrocnemio destro, come informa il club azzurro secondo cui "Victor non partirà per la trasferta di Salerno".Spalletti dovrà ora scegliere se schierare Mertens prima punta o Petagna nella sfida contro i granata.