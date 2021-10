A cura della Redazione

La Givova Fiamma Torrese vince per la terza volta consecutiva. Questa volta in casa, al PalaPittoni di Torre Annunziata, dominando sulle avversarie del Grotte Volley Castellana.

Prima del match c’è stato un minuto di raccoglimento in memoria di Mario Papa, il ragazzo di Torre Annunziata, scomparso tragicamente per un incidente sul lavoro.

Ritrovare la concentrazione dopo un momento così toccante, non è facile. La Fiamma infatti stenta a partire nel primo set, che viene difatti vinto dalle ospiti per 16-25.

Non facile nemmeno il secondo set, che vede però le torresi rimontare e vincere sulle avversarie, dopo un set infinito che si conclude 28-26 per la Fiamma.

La squadra di coach Salerno prende il largo al terzo set, e vince 25-20.

Fiamma show al quarto set, con Boccia che apre con un punto in pallonetto. Applausi dei tanti supporters presenti al PalaPittoni per l’intervento stupendo di Tardini, che tira su una schiacciata micidiale ed evita il punto delle ospiti. Campolo va di ace e la Fiamma si porta in vantaggio. Il quarto set termina 25-20 per la Fiamma, che colleziona la sua terza vittoria di fila.