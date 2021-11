A cura della Redazione

Oplonti Volley, a Torre Annunziata arriva il Volley World. Brunella Esposito: «Gara molto difficile, da non sottovalutare» .

Tutto pronto per Oplonti Volley-Volley World, gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie C Femminile Girone A. Si torna a giocare a Torre Annunziata, nella palestra appena ristrutturata, davanti a un ritrovato pubblico che farà sicuramente da protagonista. Appuntamento alle 18 nella struttura di via Isonzo, a Torre Annunziata.

Tra le protagoniste del match Brunella Esposito, centrale della Vesuvio Oplonti Volley. «Domani - sottolinea Esposito - ancora un appuntamento importante contro il Volley World. Una squadra che conosciamo bene e che sicuramente ci darà del filo da torcere. Guai a sottovalutarla. Tuttavia, con il tecnico Luciano Della Volpe stiamo facendo un lavoro mirato. Ogni settimana cerchiamo di aggiungere un tassello in più e di correggere dei piccoli errori commessi gara dopo gara. E in realtà i risultati stanno arrivando».

Tre gare vinte su tre, Oplonti Volley a caccia della quarta vittoria di fila… «Sicuramente, daremo il massimo per vincere ma guai a fare pronostici. Avremo dalla nostra il pubblico, senz’altro valore aggiunto. Anzi, colgo l’occasione per invitare tifosi e non a quella che si annuncia fin da adesso una vera e propria festa dello sport».