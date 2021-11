A cura della Redazione

La Givova Fiamma Torrese fa visita all’Akademia Sant’Anna Messina nella 4a giornata del campionato di Serie B1 di pallavolo femminile, girone F. Per le oplontine arriva la prima sconfitta.

Il primo set si conclude 25-17 in favore delle padrone di casa, che legittimano il fattore campo.

Nel secondo set reazione della Fiamma che si porta avanti 12-9. La pipe di Boccia rende chiare le intenzioni del team di coach Salerno: non si molla, grinta e tecnica per rimettere in equilibrio il match!

L’Akademia sbaglia l’attacco in diagonale ed il gap aumenta: 14-11 per Campolo e compagne! Muro vincente dell’accoppiata Vujko-Boccia e GFT che va sul 16-12. Le padrone di casa accorciano le distanze ma Capitan Boccia non è d’accordo e attacca di potenza: 17-15 a Messina. Boccia boom in diagonale ed è 25-22 per la Fiamma. Match in parità.

Inizio di terzo set favorevole all’Akademia Sant’Anna Messina, avanti 13-4. Doppio errore delle siciliane, Tardini & Co. accorciano: 16-8. La centrale Vujko pulisce sul net: 17-10. Gran difesa di Tardini, ma non basta alla Fiamma: 19-10 per l’Akademia Sant’Anna Messina. Muro vincente di Campolo per il 24-13. Terzo set in favore delle siciliane: 25-14.

Inizio di quarto set con protagonista Prisco, che compie un autentico miracolo in difesa sull’attacco dell’Akademia Sant’Anna Messina. Le siciliane comandano 8-3. De Luca Bossa alza per Perna che schiaccia e firma il punto del 10-4. Continuano ad attaccare le padrone di casa, avanti 14-5. La Givova Fiamma Torrese si difende ma le padrone di casa dilagano sul finale di set: 20-8. Punto di Campolo che trova, di furbizia ed esperienza, un angolo di campo non difeso da Messina: 21-10. Ancora Campolo a referto: 22-11 per l’Akademia Sant’Anna. La parallela di Boccia fissa il parziale sul 23-14. Finisce 25-14. L’Akademia Sant’Anna Messina batte la Givova Fiamma Torrese 3-1.

In classifica, le torresi sono terze a 8 punti.