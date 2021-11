A cura della Redazione

Nuova vittoria in campionato per la Givova Fiamma Torrese. La squadra di pallavolo oplontina ha giocato la partita in casa, al Palapittoni di Torre Annunziata, contro la squadra siciliana Hub Ambiente Teams Volley Catania.

In cinque partite giocate in campionato, quella di sabato 13 novembre, è stata la quarta vinta dalla Fiamma: dopo le prime 3 partite conquistate consecutivamente, infatti, l’unico stop, la scorsa settimana, è stato quello con la favorita in campionato.

Nel primo set, le ospiti si portano inizialmente in vantaggio sul 7-9. Reazione della Givova Fiamma Torrese con l’attacco in diagonale di Maria Boccia. Prisco attacca e si va sul pareggio: 9-9 al PalaPittoni. Figini boom e la Fiamma allunga, portandosi sul 13-10. Boccia on fire: due punti di fila per il Capitano e la Givova Fiamma Torrese comanda 17-13. De Luca Bossa inventa per Prisco che ringrazia e firma il punto del 22-14. La numero 16 osserva il piazzamento delle siciliane e con un tocco morbido fa il punto del 24-16. Vujko firma il 25-16. Il primo set è della Fiamma.

Il secondo set si apre con la GFT che si porta sul 5-1. Tentativo di rimonta dell’Hub Ambiente Teams Volley Catania subito spento dalla schiacciata potente di Campolo. Tardini, in veste di palleggiatrice, alza per Prisco che non sbaglia: 9-5. Gran difesa di Tardini, la Fiamma ricostruisce e attacca alla grande con la fast vincente di Vujko: 14-9. Parallela indifendibile dell’italo croata per il 17-11. Figini chiama ed ottiene la fast: al PalaPittoni è 20-12. Ancora la centrale di Saronno a referto: 22-13 per il team di Torre Annunziata. Sul tramonto del set entra in campo la giovanissima palleggiatrice Roberta Manto. Tardini show: la numero 17 tira su una schiacciata potentissima delle ospiti. Il set si conclude sul 25-13.

Nel terzo set, entra in campo anche Rosalia Perna, che si fa subito notare con una battuta insidiosa. Il match è in equilibrio, 3-3. Ci pensa Figini a rompere gli schemi, pulendo sul net: Fiamma avanti 5-3. Incontenibile la centrale con il numero 11 sulle spalle: 10-4 al PalaPittoni. Perna attacca e firma l’undicesimo punto di questo terzo set. Vola Campolo ed attacca di potenza e di precisione: 12-6 per la GFT. Altra gran difesa di Tardini, scambio lungo terminato dall’attacco di Perna: Fiamma avanti 14-8. Tocco morbido di Boccia, che allunga il vantaggio: più 7 per la Givova. Vujko alza il muro e non lascia passare: 16-9. La squadra di coach Salerno conduce 20-13 al PalaPittoni. Campolo stoppa la reazione dell’Hub Ambiente Teams Volley Catania firmando il punto del 22-16. 25-18 e game over al PalaPittoni. La Givova Fiamma Torrese vince 3 set a 0.