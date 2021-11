A cura della Redazione

La S.S. Turris Calcio comunica termini e modalità della prevendita dei biglietti validi per assistere alla gara contro l’Avellino in programma, allo stadio “Liguori”, domenica 28 novembre con fischio d’inizio alle ore 14,30. I tagliandi saranno in vendita ai seguenti prezzi:

Tribuna coperta/scoperta: prezzo unico euro 20,00;

Tribuna bambini nati dal 2013: ingresso libero (solo se accompagnati da un adulto in possesso di valido titolo d'ingresso e previo ritiro del biglietto-omaggio al botteghino);

Tribuna ridotto under 13 (nati dal 2008 al 2012): euro 5,00 (solo se accompagnati da un adulto in possesso di valido titolo d'ingresso);

Tribuna ridotto under 18 (nati dal 2003 al 2007), donne ed over 65: euro 15,00;

Curva Vesuvio: euro 20,00;

Curva Vesuvio bambini nati dal 2013: ingresso libero (solo se accompagnati da un adulto in possesso di valido titolo d'ingresso e previo ritiro del biglietto-omaggio al botteghino);

Distinti ospiti: euro 20,00 oltre diritti di prevendita.