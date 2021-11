A cura della Redazione

Proseguono a pieno ritmo le attività del Basketorre. Per quanto riguarda il settore minibasket nello scorso fine settimana gli oplontini, guidati dallo staff composto da Iolanda e Adelaide Tessitore e Davide Vecchione, hanno ospitato i coetanei dello SCA (Sant’Egidio – Corbara – Angri) dell’amico Pino Attianese. I piccoli atleti di entrambe le società hanno vissuto un intero pomeriggio all’insegna del divertimento e della sana competizione nel pieno spirito del minibasket, sostenuti dall’entusiasmo dei genitori presenti.

Il gruppo under 13 (2009-10-11) ha invece preso parte a un triangolare con Boscoreale e Partenope: è stata l’occasione per i torresi di confrontarsi con squadre ben attrezzate, senza peraltro sfigurare, e di valutare gli ulteriori passi avanti compiuti.

Allenamenti intensi per il gruppo Under 16 in vista dell’esordio stagionale in programma tra sole due settimane: mercoledì 8 dicembre alle 20.00 i biancoblù torneranno a disputare una partita ufficiale ospitando i pari-età del Tigers Saviano. Importante novità di queste ore riguarda la concessione in uso della palestra della scuola Alfieri. “Siamo davvero felici che, risolti i problemi burocratici, possiamo finalmente rientrare nella nostra sede storica – commenta Iolanda Tessitore –. La struttura di Via Gambardella ci consentirà di organizzare al meglio i turni e soddisfare più richieste di iscrizione, potremo soprattutto riprendere a lavorare con i più piccoli di 4-5 e 6 anni”.

Nel fine settimana il Basketorre ospiterà un importante evento formativo: presso la palestra del Marconi, grazie alla disponibilità della Dirigente Agata Esposito, si terrà un corso di primo soccorso BLSD. Al corso, organizzato dal Comitato Regionale delle Polisportive Salesiane, Ente di Promozione sportiva cui il Basketorre aderisce, prenderanno parte alcuni esponenti dello staff tecnico oplontino. “E’ fondamentale formarsi continuamente – commenta il ds Betteghella – sia dal punto di vista tecnico, sia per quanto attiene ad altri settori fondamentali, come quello della sicurezza e tutela delle persone che vivono i nostri ambienti”.

Ancora grandi soddisfazioni per gli atleti del Basketorre impegnati in giro per la Campania: Mattia Ammendola, classe 2003, sta ben figurando nel campionato under 19 di Eccellenza tra le file del Cercola e ha avuto già l’opportunità di esordire in prima squadra (serie C Gold) mettendo anche a segno dei punti. Buona l’esperienza anche per Daniele Mazza e Francesco Veneziano (quest’ultimo stabilmente in quintetto base) in serie D con la Polisportiva Vesuvio di San Sebastiano. Discreto minutaggio finora pure per Umberto Germano sempre in serie D con lo Sporting Torre del Greco mentre Syria Germano e Roberta di Martino si stanno facendo valere in serie B femminile con lo Stabia.