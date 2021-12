A cura della Redazione

Si è riunita venerdì 3 dicembre, presso gli uffici della sede del comune di TorreAnnunziata in via Provinciale Schiti, la Commissione di Vigilanza Locale per il Pubblico Spettacolo, ai fini del rilascio dell’autorizzazione alle manifestazioni sportive con capienza superiore a duecento ed inferiore a cinquemila persone presso lo stadio comunale “A. Giraud”.

«La Commissione, a seguito dell’esame della documentazione prodotta dal comune di Torre Annunziata, ha effettuato un sopralluogo presso l’impianto sportivo – spiega l’assessore allo Sport, Antonino Muto – e ha stabilito che per le gare casalinghe del Savoia, impegnato nel campionato di Eccellenza, sarà consentito l’accesso ad un massimo di mille spettatori esclusivamente all’interno del settore “Tribuna”, rispetto ai 197 consentiti fino all’ultima partita».