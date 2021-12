A cura della Redazione

La Givova Fiamma Torrese sconfita in casa nella 10a giornata del campionato di Serie B1 femminile, girone F.

Al PalaPittoni, le oplontine vengono superate 3-0 dall'Amando Volley, formazione siciliana.

Ciò che caratterizza la prima parte di gara è una fase di studio tra le due squadre ma, dopo qualche minuto, l'Amando Volley guadagna un vantaggio di tre punti e si porta sul 6 a 9. Coach Salerno decide di chiamare il primo time-out per caricare le sue ragazze. Il cambio di marcia, però, non arriva e le avversarie ne approfittano portandosi sul punteggio di 15 a 8.

Le oplontine provano ad avvicinarsi con i due punti firmati da Campolo e Boccia ma il divario aumenta ancora. La Fiamma, però, non ci sta e nella seconda parte di gara dà parecchio filo da torcere alla squadra ospite, recuperando addirittura 5 punti, portandosi sul 18 a 21. La Fiamma si avvicina ancora, portandosi sul 20 a 21, ma il cuore e la grinta non bastano e l'Amando Volley si rimette in carreggiata, vincendo il primo set 25 a 20.

All'inizio del secondo set è Francesca Figini a suonare la carica con una potentissima schiacciata, firmando l'1 a 1. Subito dopo, bel diagonale di Giovanna Prisco che firma il 3 a 3. Entrambe le squadre giocano con il coltello tra i denti, con la Fiamma sotto di un punto che riesce però ad acciuffare il pareggio in più di un’occasione. Sul 15 pari doppio salvataggio di Boccia e Tardini: pallonetto di Prisco che firma il punto. Il doppio salvataggio sembra aver cambiato completamente volto alla squadra che passa in vantaggio sul 18 a 15. Amando Volley pareggia e sorpassa, vincendo 25 a 19 il secondo set.

Dopo pochi minuti dall'inizio del terzo set, coach Adelaide Salerno decide di buttare nella mischia Rosalia Perna, che mette a referto subito un punto con una gran schiacciata.

L'Amando Volley riesce a mantenere il vantaggio di 7-8 punti guadagnato. Termina il terzo set 25 a 16.

La Fiamma tornerà in campo l'8 ge naio 2022 per l'ultima giornata di andata: in trasferta la sfida contro la Duo Rent Terrasini (PA).