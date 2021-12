A cura della Redazione

Si avvicinano le festività natalizie e, come ogni famiglia che si rispetti, la Fiamma Torrese Volley ha deciso di trascorrere del tempo insieme alle famiglie per festeggiare al PalaPittoni.

Il Club di Torre Annunziata vanta una tradizione pallavolistica importante nel panorama campano, con 40 anni di attività e tanti talenti lanciati sul taraflex. Sul quale ieri si sono divertiti bambini e bambine tra musica, parate, giochi con la palla e torneo di Volley S3 nel pieno rispetto delle vigenti normative anti-Covid

Tante le famiglie accorse al palazzetto per applaudire i piccoli dell’Academy che, giorno dopo giorno, stanno imparando i valori dello sport, tra socialità e condivisione.

Raggiante ed emozionata coach Adelaide Salerno che ha sottolineato quanto siano importanti questi eventi per i più giovani, a maggior ragione dopo due anni in cui non è stato possibile organizzarli a causa della pandemia. Natale in anticipo al PalaPittoni!