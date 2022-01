A cura della Redazione

Il Napoli partirà per Torino. La sfida con la Juventus si giocherà il 6 gennaio alle 20.45 allo Stadium. Il club ha diffuso la lista dei convocati: 19 calciatori in tutto, 16 di movimento. Diversi gli atleti della Primavera, considerando che molti della prima squadra o sono appiedati dal Covid o impegnati in Coppa d'Africa.

Tra i convocati c'è anche Insigne. Out Fabian Ruiz per infortunio.

Portieri: Ospina, Marfella, Idasiak; Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Rrahmani, Zanoli, Costanzo, Spedalieri; Centrocampisti: Zielinski, Demme, Lobotka, Elmas, Vergara; Attaccanti: Mertens, Petagna, Insigne, Politano.