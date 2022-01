A cura della Redazione

Un componente del gruppo squadra è risultato positivo al Covid mediante test molecolare. Lo comunica la Turris, club di Torre del Greco che milita nel campionato di Lega Pro.

"Il soggetto, regolarmente vaccinato anche con dose di richiamo, è stato immediatamente posto in isolamento presso il proprio domicilio. La società ha attivato le procedure previste dal protocollo in vigore", si legge in una nota del sodalizio corallino.