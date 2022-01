A cura della Redazione

Tre reti e pratica archiviata. Il Savoia di Carannante torna in campo dopo 34 giorni. Al "Di Iorio" di Barano d'Ischia va in scena la sfida della seconda di ritorno del campionato di Eccellenza tra gli isolano e la formazione oplontina.

Il tecnico dei torresi schiera i suoi con il 4-3-1-2: Landi; Spavone, Rega, Esperimento, Vaino; Grieco, Foti, Liberti; Scarpa; Esposito e Trimarco.

I padroni di casa rispondono con: Mennella, Esposito, Bocchetti, Ferri, Mocerino, Monti, Cerase, Alcazar, Petrone, Desi e De Stefano.

Prima grande chance per Esposito al terzo minuto, tiro a giro che sfiora il secondo palo. Doppio miracolo di Mennella su Scarpa ed Esposito quando i minuti sul cronometro sono 6. Ammonito Grieco per un fallo sulla trequarti. Minuto 18, Grieco crossa per Trimarco ed Esposito calcia di prima intenzione, ma Mennella devia in angolo parando di piede. Foti crossa, Esposito impatta di testa e firma la rete del vantaggio: 0-1.

De Stefano va in azione solitaria e calcia sul primo palo, Landi devia in angolo al 26esimo. Ancora Savoia in gol al minuto 39: diagonale vincente di Trimarco alla sua seconda rete di fila. Si va all’intervallo sul doppio vantaggio.

Il secondo tempo si apre ancora con il Savoia in avanti: Trimarco vede e serve Liberti, tiro potente del numero 8 deviato in angolo da Mennella. Trimarco ci prova in tap-in pochi secondi dopo e sfiora la rete dello 0-3.

Grande occasione per i padroni di casa al quarto d’ora: De Stefano calcia debolmente e Landi para. Doppio cambio per gli oplontini: Conti e De Rosa al posto di Grieco e Vaino. Minuto 17, Liberti trova Scarpa al limite dell’area: il capitano calcia e Mennella respinge.

Palo di Alcazar, sul capovolgimento di fronte Esposito si invola verso la porta ma calcia oltre la traversa. Al 25’ azione fotocopia e stavolta il Ninja non sbaglia: 0-3 al “Di Iorio”. Spavone ammonito per un fallo sul suo versante di competenza. A 10 minuti dal termine mister Carannante cambia il centrale di centrocampo: Napolitano al posto di Foti. Al 42’ super Landi che devia una conclusione ravvicinata e blinda la porta. Out Esposito e Scarpa, dentro De Stefano e Catalano. Sul tramonto del match altra grande parata di Mennella sul tiro di De Stefano. Game over al “Di Iorio”: il Savoia sa solo vincere.