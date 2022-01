A cura della Redazione

Il Direttore Enrico Ottagono è intervenuto ai canali ufficiali del Club per fare il punto della situazione in casa Givova Fiamma Torrese.

Partiamo da un bilancio del 2021: è soddisfatto del gioco espresso e dei risultati del team?

“Il 2021 abbraccia la fine di una stagione e l'inizio di un’altra: complessivamente, la prima parte ci ha portato a giocare i play off per la A2 mentre la seconda parte si è distinta per un inizio esaltante ed una leggera flessione nell'ultima parte. Complessivamente, se tiriamo una riga, molto soddisfacente nel complesso generale”.

Spostiamo il focus sul nuovo anno: quali sono gli obiettivi per il 2022?

“Per il 2022, nonostante tutti i problemi al di fuori della pallavolo, sono convinto che il team tornerà a mostrare tutta la forza morale di cui dispone e torneranno i risultati che ci aspettiamo”.

Lo stop forzato, causa Covid, ha inevitabilmente condizionato i progetti di ogni Club: come state affrontando questo momento?

“Purtroppo il Covid ha condizionato nuovamente il nostro cammino ma Coach Salerno e le atlete si stanno impegnando tanto nel lavoro in palestra per ridurre al minimo ritorni negativi dalla sosta forzata”.

Che campionato dovremo aspettarci dopo questa lunga pausa?

“Sono convinto che il ritorno alle partite, al di là dei risultati, farà bene a tutto il nostro movimento”.