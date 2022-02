A cura della Redazione

Finalmente si torna in campo. Dopo due mesi di stop, a causa della pandemia, riprendono i campionati. Torna in campo anche la Vesuvio Oplonti Volley, formazione che milita nel Campionato di Serie C Femminile Girone A. Domani, appuntamento alle ore 18 al PalaGurgone di Torre Annunziata, dove le Tigers affronteranno il Pastena.

«Finalmente! E’ una bella cosa - afferma il Presidente dell’Oplonti Volley, Angelo Cirillo -. Un po’ come l’anno scorso, è stato un periodo difficile. Siamo felici di tornare a giocare e di tornare a lottare per quelli che sono i nostri obiettivi, consci che inizierà quasi un campionato nuovo. In due mesi tante cose possono cambiare ma l’importante è tornare a giocare».

Tornare da dove si è lasciato, il primo posto in classifica…

«L’importante è tornare a giocare, a divertirci e a far divertire le persone che ci seguono, che poi la nostra mission principale, poi faremo di tutto per raggiungere anche i risultati. Abbiamo lavorato bene in questi due mesi insieme alle ragazze e allo staff tecnico, nonostante il fermo. Siamo fiduciosi di poter raggiungere gli obiettivi prefissi. Siamo poi contenti di ricominciare in casa, che è un po’ il nostro fortino».

Elena Drozina, capitano dell’Oplonti Volley: «Due mesi difficili. E’ stato difficile allenarsi, anche se siamo state eccezionali perché non ci siamo mai fermate. Siamo stati tutti molto professionali nel gestire il momento, dai dirigenti alle atlete e questo è molto importante. Non ci siamo mai fermate ma fare sempre allenamento senza un obiettivo non è proprio il massimo. Adesso, però, ci siamo».

Domani c’è Oplonti Volley-Pastena…

«Siamo fermi da tantissimo tempo, è come ricominciare un nuovo campionato. Si sa che la prima di campionato è sempre una sorpresa anche se giocare in casa ci tranquillizza un po’».