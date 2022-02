A cura della Redazione

Nel palazzetto dello Sport “Palaveliero” a San Giorgio a Cremano si è svolto il Campionato regionale di taekwondo "Combattimento 2022" per le categorie Kids, Cadets, Junior, Senior e Master. Oltre 400 atleti e decine di società sportive si sono date battaglia per aggiudicarsi il prestigioso titolo di campione campano.

Il presidente della FITA Campania, Domenico Laezza insieme al suo staff, ha organizzato l’evento in maniera straordinaria e garantendo la massima sicurezza nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, con totale assenza del pubblico che si è adagiato nella parte esterna della struttura aspettando con ansia i propri beniamini.

A rappresentare l’ACSD Stabiae Prana-Ki sono scesi stati il Maestro stabiese Roberto Longobardi, ex studente-atleta del Pitagora-Croce di Torre Annunziata, e il fratello più piccolo, il campione Angelo Longobardi, anch'egli alunno del Liceo Sportivo, che al suo esordio nella categoria Junior ha conquistato il prestigioso titolo di campione regionale della Campania. Angelo, già numero uno in carica nella categoria cadetti, ha battuto in finale il campione italiano Junior aggiudicandosi una vittoria strepitosa che lo proietta in Coppa Italia.

L'atleta è considerato negli ambienti sportivi un vero e proprio talento che sul tatami vive in perfetta simbiosi con il fratello Roberto, e riesce ad entusiasmare la platea per la sue tecniche acrobatiche e per la potenza esplosiva unita ad una tattica di combattimento unica.